Fractura faciala pentru Falcao dupa o accidentare horror la antrenament! E socant ce i s-a intamplat. A fost operat de urgenta

S-a lasat cu oase rupte la ultimul antrenament al lui Galatasaray.

Radamel Falcao s-a lovit rau intr-o contra cu Kerem Aktukoglu si a fost trimis direct la spital. Rezultatul examinarilor a reclamat o interventie chirurgicala, iar absenta lui Falcao de pe teren va fi de mai multe luni.

"Dupa ciocnirea de la antrenament, Radamel Falcao a suferit o fractura a unui os facial. Radamel va fi operat sub anestezie duminica seara. Kerem Aktukoglu, caruia nu i s-au gasit niciun fel de probleme in urma examinarilor initiale, va fi pastrat sub supraveghere", a anuntat Galatasaray intr-un comunicat.

Falcao, 35 de ani, fost atacant la Atletico, Monaco, Porto, Chelsea sau Manchester United, a ajuns in 2019 la Galatasaray, pentru care a marcat 19 goluri. Aproape sigur, columbianul nu va mai apuca sa joace pana la finalul sezonului.