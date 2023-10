Englezul în vârstă de 22 de ani a fost indispensabil pentru Getafe, de când s-a alăturat starurilor din La Liga. Aripa dreaptă a fost inclus în cinci meciuri de campionat, unde a înscris o dată și a oferit o pasă decisivă.

Getafe are un început dificil de campionat. Spaniolii au obșinut doar patru puncte, în ultimele cinci meciuri de campionat, și au doar 11 puncte după 10 etape disputate.

Antrenorul clubului, Jose Bordalas, a înăsprit măsurile disciplinare, și le-a interzis jucătorilor să mănânce nesănătos, în special mâncăruri de tip fast-food. Mai mult decât atât, fotbaliștii lui Getafe sunt cântăriți zi de zi.

Mason Greenwood a fost surprins de camerele de filmat, alături de tatăl său, la un restaurant de tip fast-food, Burger King. Englezul ar putea primi o amendă pentru consumul de alimente nepermise, care va crește în cazul în care cântărește mai mult decât este prevăzut.

