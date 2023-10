În ultimul act al turneului, Gabriela Ruse o va înfrunta pe Tamara Korpatsch (105 WTA, 28 de ani). Cele două jucătoare s-au întâlnit de două ori până acum, în 2018 și 2020, ambele meciuri fiind câștigate de româncă, în trei seturi.

În urma calificării în finala de la Transylvania Open 2023, Gabriela Ruse va urca 62 de poziții în clasamentul WTA, până pe locul 126.

Radu Abramescu a dat verdictul: Favorita publicului este și favorita turneului

”Organizatorii au avut maximum de inspirație. Când vii de pe 188 și joci turneu de 250 de puncte e visul oricărui organizator de turneu, mai ales când îi dau wildcard unei românce.

De obicei, wildcard primesc jucătoarele tinere și de perspectivă, să capete experiență. Gabi e undeva la jumătate. E puțină presiune pe ea, dar o ridică sala incredibil. A știut să se încarce cu energia spectatorilor. Am auzit multe fete care preferă să joace undeva neutru, să se concentreze pe ce au de făcut. Lacrimile sunt normale, sunt în jur de 4-5 mii de oameni. A și zis, România a jucat, e un fel de Billie Jean Cup.

Adversara ei stă foarte bine pe defensivă, are mingi înalte, dar Gabi are 2-0. La fete contează mai mult head-to-head decât la băieți, sper să o afecteze pe Tamara Korpatsch. Gabi s-a încălcat pe finalul meicului precedent, dar sala a ajutat-o să se regăsească.

Gabi Ruse se gândește la top 100, a și fost pe 51, și tenisul ei este de top 50 cu siguranță. Korpatsch are doar un challenger, Ruse e favorită prin prisma experienței, are două finale. PLus, datorită sălii.

Aceasta e prima finală WTA la simplu pentru Korpatsch, a cărei cea mai bună clasare din carieră este locul 74 (ocupat în noiembrie 2022).”

Ruse s-a calificat cu emoții în finală

Jucătoarea de tenis din România a avut o partidă dificilă în sferturile de finală, în fața unei adversare mai bine clasată, însă a reușit o evoluție entuziasmantă.

Gabriela Ruse (188 WTA) a trecut de Emiliana Arango (118), scor 6-1, 0-6, 6-1, după o oră și 46 de minute de joc.

Pentru un loc în ultimul act al competiției, românca o va avea ca oponentă pe câștigătoarea partidei dintre Ana Bogdan (73 WTA) și Rebeka Masarova (67 WTA).

În urca calificării în semifinalele de la Transylvania Open, Gabriela Ruse va urca până pe pozția 144 WTA.