Foarte aproape sa vina langa Messi! Catalanii, pregatiti sa faca o oferta pentru jucatorul care in trecut le-a spus ca 'le va inchide telefonul'

Barcelona este pregatita sa faca o oferta de imprumut pentru fundasul lui Arsenal, Hector Bellerin (25 de ani).

Barcelona este pregatita sa scape de Nelson Semedo (26 de ani), jucator care nu a confirmat asteptarile avute de clubul catalan. Daca pana acum s-a vorbit de un schimb Semedo - Cancelo + Eric Garcia, se pare ca Barcelona a decis sa se reprofileze. Hector Bellerin este solutia de criza, care poate pleca contra sumei de 25 de milioane de lire, in cazul in care londonezii refuza un eventual imprumut.

Spaniolul mai are contract cu Arsenal pana in 2023 si este proaspatul actionar al unui club din divizia a patra din Anglia. Intr-un interviu din 2016 acordat celor de la DW Channel, Bellerin a declarat ca daca Barcelona il va suna le va inchide telefonul:"Daca Barcelona ma va suna acum? Nu le voi raspunde la telefon."

Bellerin a fost dorit in aceasta perioada de transferuri si de catre Paris Sain-Germain, francezii reprofilandu-se insa, aducandu-l pe Alessandro Florenzi de la AS Roma. Hector Bellerin a plecat chiar de la Barcelona in anul 2011, atunci cand Arsene Wenger l-a transferat la Arsenal. Spaniolul are 205 meciuri jucate pentru 'tunari' si pare deschis unei noi provocari.