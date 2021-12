Fatih Terim și-a distrus jucătorii după eliminarea din Cupă: „Este vorba de incompetență!”

La finalul celor 90 de minute, scorul a fost 3-3. Cum niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să marcheze în cele 30 de minute suplimentare, s-a trecut la loviturile de departajare, unde oaspeții s-au impus cu 5-6.

L-a finalul partidei, Fatih Terim și-a criticat în termeni duri fotbaliștii.

„Nu am trăit niciodată un astfel de an. Incredibil. Am transformat un meci simplu în așa ceva. Nu există explicații pentru toate ratările. Dacă nu îți creezi un avantaj de cel puțin două goluri, fotbalul întotdeauna îți va oferi probleme. Exact așa s-a întâmplat. Nu am reușit să marcăm. Când joci cum ai făcut-o, când ajungi în poziție de finalizare, nimic nu este întâmplător. Am demonstrat că nu putem marca dintr-un metru. Scuze, dar asta e incompetență. Nu este normal ca Galatasaray să fie eliminată, nu contează modul.

Având în vedere situația din Turcia și condițiile noastre economice, vom face tot ce este necesar pentru clubul nostru. Dacă situația economică nu este potrivită, dacă nu ne permitem, nu o vom face. Vom avea o discuție cu președintele. Ne vedem mâine. Vom face ce e mai bine pentru Galatasaray”, a susținut Terim, potrivit fanatik.tr.

Olimpiu Moruţan şi Alexandru Cicâldău au început meciul ca titulari. Primul a jucat până în minutul 82, când a fost înlocuit de Berkan Kutlu, în timp ce al doilea a fost schimbat la pauză, cu Dervisoglu.