FABULOS! Echipa din Moldova care anunta ca il vrea pe MESSI: "Avem solutii sa-l cazam si taxele sunt mai OK decat in Spania!"

O echipa din Divizia Nationala, prima liga a Moldovei si-a anuntat interesul pentru Leo Messi.

Zvonurile ca starul argentinian ar putea pleca de la Barcelona sunt din ce in ce mai accentuate dupa umilinta istorica impotriva lui Bayern din sferturile Champions League, 8-2.

Cluburile de fotbal au inceput sa isi arate interesul pentru unul dintre cei mai buni jucatori din istorie. Este si cazul lui FC Petrocub Hincesti, echipa din Divizia Nationala din Moldova, care s-a aratat dispusa sa il ia pe Messi la echipa sa.

"Mundo Deportivo scrie ca Lionel Messi vrea sa se desparta de Barcelona in acest intersezon.

Cat nu a plecat la Inter - noi credem ca am putea gasi solutii la cazare la Hincesti, chit ca si conditiile de impozitare in Moldova sunt mult mi ok decat in Spania", se arata in anuntul clubului.

Oficialii clubului au editat fata lui Messi si au pus-o pe tricoul oficial al echipei.