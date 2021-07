EXCLUSIV | „Vine și ăla din tribună cu ciocate. Ce să-i facă portarul?” Reacția lui Șumudică după eliminările rușinoase 

Niciunul dintre cluburile românești care au jucat în turul al doilea al preliminariilor Conference League nu a reușit să se califice mai departe.

CFR Cluj rămâne singura echipă care reprezintă România în cupele europene. Ardelenii și-au asigurat prezența în grupele Conference League după ce au trecut de Lincoln în al doilea tur al preliminariilor Champions League.

Marius Șumudică a vorbit pentru PRO TV și sport.ro despre performanța echipei sale, arătându-se dezamăgit de faptul că FCSB, Sepsi și Universitatea Craiova nu au reușit să treacă mai departe. Primele două echipe au fost eliminate la loviturile de departajare, iar antrenorul a ținut din nou să evidențieze că penalty-urile sunt o loterie.

„Am rămas singura echipă care mergem mai departe în Europa. A fost o seară tristă, să știți, nu m-am bucurat. Prima, din cauza coeficientului, unde pierdem ca și țară și cele trei echipe cu care ne vom bate la titlu vor fi mai odihnite decât noi, nejucând la trei zile.

Am trăit și eu loteria penalty-urilor, am pierdut Supercupa, am mai pierdut o Cupă la Ploiești, trebuie să faci orice să nu ajungi acolo. E ca la loto, ai tras lozul. Poate să îți arate o Dacie sau ce îți arăta pe vremuri și erai bucuros.

Când ajungi la penalty-uri vine și ăla din tribună cu ciocate în picioare și dacă-i dă una, ce să-i facă portarul?”, a spus Șumudică pentru PRO TV și sport.ro.

„Cea mai rușinoasă înfrângere din fotbalul românesc!”



Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, nu a fost deloc încântat de eliminarea echipei sale din meciul cu Shakhter Karagandy. Mai mult, finanțatorul a spus că meciul de joi a fost „cea mai rușinoasă înfrângere din fotbalul românesc”.

„Cea mai rușinoasă înfrângere din fotbalul românesc este asta. Nici aia dintre CFR cu Dudelange nu a fost. Mai rușinoasă decât asta nu a existat înfrângere. Pentru că nu aveau cum să dea gol.

De fapt, nici nu au dat. Un gol l-a dat Vlad, iar celălalt l-a dat Vucur. Am luat fundaș central și iată-l. Noi avem jucători valoroși, însă nu avem bărbăție. Cum să iei golul ăsta (primul)?

Am pierdut campionatul din cauza lui Vlad. Vreau să vorbescu și cu antrenorul și cu MM și să vedem ce facem. Nu zic, îi dai încredere, dar cât?

Vucur putea să bage capul și să dea mingea în față. Eu l-am luat cu capul... dar n-ai văzut cum a dat cu capul? A dat la adversar.

Nu înțeleg, parcă e o magie, o vrăjitorie. Pe cuvânt că nu înțeleg”, a spus Gigi Becali la PRO X, la finalul meciului cu Karagandy.