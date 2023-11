Elveția a anunțat lotul pentru meciul cu România! Murat Yakin avertizează înaintea duelului cu Israel

Elveția, locul 2 în grupa I din preliminariile EURO 2024, va înfrunta Israel (15 noiembrie - restanță, în deplasare), Kosovo (18 noiembrie - acasă) și România (21 noiembrie - deplasare).

Elvețienii au anunțat lotul pentru meciul cu România

Pentru cele trei meciuri, selecționerul Murat Yakin a convocat 24 de jucători. Nu lipsesc de pe listă staruri precum Manuel Akanji, Yann Somer, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka sau Ricardo Rodriguez, ultimul acuzând probleme medicale în perioada recentă.

Lotul Elveției:

Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Yann Somer (Inter Milano)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Yann Somer (Inter Milano) Fundași: Manuel Akanji (Manchester City), Loris Benito (Young Boys), Eray Comert (FC Nantes), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Edimilson Fernandes (Mainz), Ulisses Garcia (Young Boys), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle), Cedric Zesiger (Wolfsburg)

Manuel Akanji (Manchester City), Loris Benito (Young Boys), Eray Comert (FC Nantes), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Edimilson Fernandes (Mainz), Ulisses Garcia (Young Boys), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle), Cedric Zesiger (Wolfsburg) Mijlocași & atacanți: Michel Aebischer (Bologna), Zeki Amdouni (Burnley), Remo Freuler (Bologna), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (FC Lugano), Filip Ugrinic (Young Boys), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (AS Monaco), Andi Zeqiri (Genk)

Murat Yakin: "Israel nu e precum Belarus sau Andorra. Vom avea un meci dificil"

În primul meci, Elveția va înfrunta Israel, pe Pancho Arena din Felcsut, Ungaria, acolo unde va juca și România trei zile mai târziu. Selecționerul Murat Yakin se așteaptă la un meci mult mai complicat decât cel din tur, când Israel s-a impus cu 3-0 la Geneva, în martie.

"Israel nu este precum Belarus sau Andorra, echipe care stau în spate și așteaptă contraatacul. Israelul este o echipă foarte interesantă și dinamică și îi place să își asume riscuri pe faza ofensivă.

În meciul tur am jucat foarte bine și am fost eficienți, însă nu putem face o comparație cu acel joc. Ne așteaptă un meci dificil, mai ales că Israelul are posibilitatea de a juca fără griji. Le cunoaștem jucătorii, nu vor fi surprize, iar noi vom avea ocazia să îi vedem și în meciul cu Kosovo. Până la urmă, tot ce contează va fi rezultatul", a spus Murat Yakin, citat de Sport.ch.

România, lider în grupă, dar cu meciuri în plus

1. România - 16p (8 meciuri, golaveraj +9)



2. Elveția - 15p (7 meciuri, golaveraj +12)

3. Israel - 11p (6 meciuri, golaveraj 0)

4. Kosovo - 7p (7 meciuri, golaveraj 0)

5. Belarus - 6p (8 meciuri, golaveraj -7)

6. Andorra - 2p (8 meciuri, golavaraj -14)

Programul României