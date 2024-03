Edi Iordănescu "e foarte supărat". Încearcă să îl salveze pe Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan se confruntă cu o situație delicată la Ankaragucu, iar selecționerul României, Edi Iordănescu, este "foarte supărat și afectat" de problemele pe care fotbalistul le întâmpină în Super Lig.

După ce antrenorul Emre Belozoglu a anunțat că nu-l va mai folosi pe Moruțan din primul minut pentru a evita o plată de 3 milioane de euro către Galatasaray, șansele românului de a mai juca în acest sezon sunt reduse.

Edi Iordănescu este pregătit să meargă în Turcia pentru Moruțan

Edi Iordănescu, preocupat de situația complicată a jucătorului de 24 de ani, pare decis să ia inițiativa. Acesta ar fi pregătit să călătorească în Turcia pentru a discuta cu oficialii lui Ankaragucu în încercarea de a găsi o soluție favorabilă pentru Moruțan.

”Edi e foarte supărat și afectat, în perspectiva turneului final european, că sunt prea mulți jucători din nucleul de bază din calificări, care nu reușesc să se impună la club."

"La Moruțan situația e complicată. Nici Ankaragucu nu-l mai poate folosi titular fiindcă nu are bani să plătească acea clauză, nici Galatasaray nu l-ar putea vinde dacă nu joacă, iar naționala României are și ea de suferit. O situație în care toată lumea are de pierdut", spun surse din cadrul FRF, citate de GSP.ro.

Problemele financiare și clauzele contractuale complicate par a pune în pericol evoluția lui Olimpiu Moruțan, iar impactul asupra naționalei României este evident. Selecționerul își exprimă îngrijorarea în perspectiva turneului final european, subliniind că această situație complicată aduce pierderi tuturor părților implicate.

Cu Galatasaray anunțând că transferul este unul definitiv și cu detalii precise privind clauzele contractuale, se pare că misiunea lui Edi Iordănescu este una dificilă. Pentru a salva situația, discuțiile în Turcia pot fi decisive pentru viitorul lui Olimpiu Moruțan și pentru echilibrul echipei naționale.

Clauza din contractul românului

”Pentru transfer, Ankaragucu îi plătește clubului nostru suma de 3 milioane de euro și 50% dintr-un eventual viitor transfer, dar nu mai puțin de 3 milioane de euro. Dacă Ankaragucu mai plătește 3 milioane de euro până la 30 iunie 2024, clauza s-ar modifica și vom mai avea 25% din profitul de pe urma unui eventual viitor transfer.

Potrivit acordului, clubul nostru are clauză să-l cumpere înapoi pe jucător cu suma de 3 milioane de euro”, au declarat oficialii lui Galatasaray, conform Yurtspor.