Arsenal s-a impus cu scorul de 1-0, după golul marcat de Stina Blackstenius în minutul 116, însă londonezii au trecut prin momente extrem de dificile în timpul meciului.

În timpul meciului, norvegianca Frida Maanum, în vârstă de 24 de ani, s-a prăbușit pe gazon într-o manieră care a adus aminte de stopul cardio-respirator suferit de Christian Eriksen la EURO 2020.

Totul s-a petrecut pe finalul celei de-a doua reprize. Inițial, arbitrul a lăsat jocul să continue, însă, speriați, fanii l-au alertat pe central, iar acesta a fluierat întreruperea meciului.

Prima care a ajuns la Maanum a fost coechipiera sa, Katie McCabe, care a fost și cea care a chemat de urgență medicii pe gazon. McCabe și-a ținut departe coechipierele de Maanum în timp ce medicii au tratat-o pe teren timp ce opt minute.

Jucătoarele lui Arsenal au făcut ”paravan” în jurul jucătoarei căzute pe gazon, la fel cum au făcut și jucătorii danezi în jurul lui Eriksen. Lui Maanum i-a fost pusă o mască de oxigen și a fost scoasă pe targă în aplauzele spectatorilor aflați în tribune.

Anunțul făcut de Arsenal despre Frida Maanum

Clubul Arsenal a emis un comunicat de presă în care a vorbit despre starea Fridei Maanum.

”Frida este conștientă, vorbește și se află într-o condiție stabilă. Va continua să fie monitorizată atent de echipa medicală. Suntem alături de tine, Frida”, a fost anunțul făcut de ”Tunari”.

Frida is conscious, talking and in a stable condition.

She will continue to be monitored closely by our medical team.

We're all with you, Frida ❤️

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) March 31, 2024