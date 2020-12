Dezvaluirile incredibile ale lui Danut Lupu de cand era in inchisoare: "Nu e legenda. Am vrut sa ma otravesc si am stat o saptamana intubat in spital!"

Danut Lupu a povestit momentele grele prin care a trecut cand era intr-un penitenciar din Grecia.

Fostul jucator de la Rapid a stat doua luni si jumatate in inchisoare, a luat un pumn de pastile si a vrut sa se sinucida.

"Am fost omul care a fost indrumat gresit si omul cu care si-au facut altii treaba. Fiindca daca pe mine Vasile Ianul ma lasa sa plec la Pisa, in 1990, cu nea Mircea, eu spun ca alta era viata mea. El si-a luat 800.000 de dolari de la Vardinoianis cand m-a dat la Panathinaikos.

Eu m-am dus in Grecia tarziu, prin septembrie, ca n-am vrut sa ma duc. M-am dus de zece ori la nea Vasile acasa si-am si plans intr-o zi. "Lasa-ma! Nu vreau sa ma duc in Grecia!". Tata zicea ca poate sa-i taie si mainile ca nu semneaza, ca vrea in Italia. M-am dus in Grecia si am jucat primele trei luni de i-a luat capul pe greci. Dar mai bine ramaneam la Dinamo...

Ianul a luat in geanta 800.000 de dolari. Banii lui! Clubul luase 1,2 milioane! Dar eu voiam sa plec de acolo. Nea Mircea mi-a spus ca daca pot sa plec, el ma ia la Pisa. Din momentul ala n-am mai jucat. Nu mi-am mai dat interesul. I-am spus lui Vardinoianis ca nu mai vreau sa joc. El poate ma intelegea, dar nea Vasile, care si-a luat bani pentru ca m-a convins pe mine, nu! Daca plecam, trebuia sa-i dea inapoi.

Am facut doua luni si jumatate de inchisoare. Chiar daca in Grecia e lege ca n-ai voie sa tii mai mult de 30 de zile un om in arestul politiei. Cand m-au arestat pe mine, coboram spre chiosc sa-mi iau tigari. Dupa 52 de zile m-au dus la penitenciar! Avocatul m-a lasat si el balta, a venit si mi-a dat banii inapoi, ca vrea sa traiasca linistit, ca are familie si copii si ca nu vrea probleme. Vardinoianis, in anii aia, facea in Grecia ce voia el, precum Ceausescu in Romania", a declarat Lupu pentru Gazeta.

Danut Lupu a recunoscut ca povestea cu pastilele a fost adevarat si ca a vrut sa se otraveasca. Dupa, fostul fotbalist a stat intubat in spital doua saptamani.

"Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc! Nu e legendă. Am vrut să mă otrăvesc și am stat o săptămână intubat în spital. S-a speriat și Vardinoianis atunci, când a văzut că am luat-o cu capul. Mi-a trimis un avocat că mă scoate din arest dacă semnez o hârtie în alb. N-am vrut să semnez, a venit soția la mine... Până la urmă am semnat-o la ora 2 și la 2 jumate mi-au dat drumul din penitenciar!", a spus fostul jucator de la Rapid.