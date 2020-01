DEZVALUIRI TULBURATOARE! Un fost coleg de-ai lui Nesu a vorbit despre teribilul accident: "Am crezut ca glumeste"

Michael Zullo a fost coechipierul lui Mihai Nesu la Utrecht.

In mai 2011, romanul a suferit un accident groaznic la antrenament, in urma caruia a ramas paralizat. Michael Zullo, in prezent jucator in prima liga australiana, a vorbit pentru Fox Football despre incident.

"Si acum mi se ridica parul pe mine cand ma gandesc", asa si-a inceput Zullo relatarea.

"Nesu era international roman si un jucator foarte important in angrenajul lui Utrecht. Era favoritul fanilor! Eu aveam 22 de ani si incercam sa-i iau locul, el urmand a fi transferat la finalul sezonului. In ciuda acestui lucru, el ma ajuta mereu, era un om foarte bun. Cand s-a intamplat accidentul, era o zi normala de pregatire. S-a ciocnit cu un coleg, dar totul parea minor. A inceput sa tremure si am crezut ca glumeste, ca rade de noi, dar continua sa zica: <<Nu mai pot sa ma ridic...>>. N-am realizat atunci cat de grav este, dar a ramas paralizat pentru totdeauna", a explicat fotbalistul australian.

De asemenea, fostul coechipier a declarat ca Nesu i-a schimbat perspectiva asupra vietii.

"Nesu m-a ajutat sa apreciez lucrurile si sa ma bucur de fiecare moment", a incheiat Zullo.