Dezvăluiri șocante ale lui Nasri! L-a amenințat pe Mancini că îi bate băieții: „I-am zis: 'Îți prind copiii când sunt în parcare!'”

Cei doi s-au interesctat în sezonul 2011/12 la Manchester City, însă relația dintre cei doi ar fi putut să îi facă pe 'cetățeni' să piardă titlul. Retras recent din activitate, Samir Nasri a oferit detalii despre scandalurile cu Mancini, făcând și o dezvăluire șocantă.

În unul dintre momentele în care a avut o discuție aprinsă cu tehnicianul italian, fotbalistul i-a spus că îi va ataca pe băieții săi, Filippo și Andrea, care la acea vreme se pregăteau alături de juniorii lui City.

Nasri, amenințări dure pentru Roberto Mancini



„Am jucat cu la Wolves și mai aveam patru meciuri până la finalul sezonului 2011/12. Eram pe partea de teren a lui Mancini și continua să vorbească cu mine. I-am spus: 'Taci, nu sunt un PlayStation. Dacă nu ești mulțumit, scoate-mă din teren, dar nu mai vorbi'.

Eram în vestiar la pauză, mi-am scos ghetele. I-am zis lui Yaya Toure că dacă Mancini îmi vorbește urât, voi arunca cu o gheată în el, pentru că nu își respectă jucătorii. Eram sigur că urmează să fiu schimbat, dar am rămas în teren, iar apoi am înscris și am făcut un semn discret, să tacă.

După meci ne aflam la baza de antrenament. Coboram scările, Mancini era în spatele meu și m-a bătut ușor pe spate. Mi-a spus că urmează să vorbim ziua următoare, am petrecut 45 de minute în biroul său. A spus că trebuie să îl ascult dacă vreau să devin un jucător mare. Aparent știa fotbal mai bine decât oricine”, a dezvăluit Nasri pentru Canal+, citat de The Sun.

Totul a explodat atunci când Manchester City se pregătea de meciul cu Manchester United, Nasri fiind extrem de enervat de tehnicianul italian, care l-a insultat.

„Mancini mi-a zis să mă apăr într-un fel, iar asistentul său David Platt mi-a spus într-un alt mod. Apoi Mancini m-a insultat în italiană, dar l-am înțeles, așa că am înjurat înapoi. Mi-a spus să plec de la antrenament, mi-am aruncat vesta și am aruncat-o spre el.

M-am întors în vestiar, apoi l-am găsit în sala de greutăți. I-am zis să se ridice și să vorbească cu mine, ne-am întors în vestiar și am început să țipăm unul la celălalt. L-am jignit în toate modurile posibile.

În acea perioadă, băieții săi jucau pentru echipa noastră de rezerve, iar uneori se antrenau cu noi. I-am spus: 'Îți prind copiii când sunt în parcare!'

Patrick Vieira, care era ambasadorul clubului atunci, a venit la mine acasă și mi-a zis: 'Ți-am zis să nu vorbești cu Mancini - e nervos!'”, a povestit fostul fotbalist.

Manchester City a reușit să câștige primul său titlu din 1968 și până atunci, iar Nasri și Mancini au căzut la pace într-un final, dar în 2013, italianul a fost dat afară.