Descoperire incredibila! Pozele unor fotbalisti, aflati in pat cu aceeasi femeie, au fost gasite intamplator intr-o Biblie! Cum a fost posibil acest lucru

Poze separate ale celor doi atacanti stand langa aceeasi femei in pat au fost descoperite intamplator intr-o Biblie dintr-un magazin caritabil.

Cartea era pusa intr-una dintre cele doua plase pe care o femeie le-a lasat in Marylebone, Londra, in luna mai. In cele doua poze, Gabriel Jesus si Diego Costa stau intinsi in pat in compania aceleasi femei, fiind acoperiti de asternuturi.

"Pozele sunt usor de recunoscut instantaneu ca fiind Jesus si Costa. Amandoi erau cu aceeasi femeie. Amandoi radeau si pareau incredibil de relaxati in compania ei in timp ce se intindeau pe perne fara tricou pe ei.

Fotografiile par ca sunt facute in doua momente distincte de timp. Magazinul cu scop caritabil primeste in general vechituri sau haine second-hand, asa ca acum au avut o surpriza cu siguranta", a declarat sursa celor de la The Sun.

O alta poza gasite in carte il arata pe Gabriel Jesus cum scoate limba la persoana care il fotografiaza. Deocamdaata nu se stie cand au fost facute pozele, dar cartea a ar fi ajuns la magazin luna mai.

Sursa foto: The Sun