DECIZIE RADICALA luata de patronul lui PAOK! Plecarea lui Razvan Lucescu l-a convins: ce scrie in contractul inlocuitorului antrenorului roman

Razvan Lucescu a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a decis sa plece de la PAOK.

Razvan Lucescu era vazut ca un idol in Grecia si mai ales in Salonic dupa ce a reusit sa aduca titlul lui PAOK dupa o pauza de 34 de ani. Totusi, antrenorul roman a decis sa plece in aceasta vara, cu scurt timp inainte de inceperea pregatirilor pentru noul sezon.

Razvan Lucescu a plecat in Arabia Saudita, la Al-Hilal, dupa ce arabii i-au platit clauza de reziliere in valoare de 2 milioane de euro. Pentru a nu se mai repeta un astfel de scenariu, Ivan Savvidis si-a luat toate masurile de siguranta.

Patronul lui PAOK i-a stabilit o clauza de reziliere uriasa inlocuitorului lui Razvan Lucescu. Portughezul Abel Ferreira va avea o clauza de reziliere de 7 milioane de euro, o suma extrem de greu de achitat chiar si de cluburile puternice din punct de vedere financiar atunci cand vine vorba de "transferul" unui antrenor.