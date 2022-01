De ce s-a retras la doar 26 de ani un internațional englez din Premier League

Sam McQueen (26 de ani), jucător de banda stângă de la Southampton (Premier League), și-a anunțat retragerea din cariera sportivă din cauza unei accidentări la genunchi suferite în octombrie 2018.

McQueen, fost internațional Under 21 al Angliei, nu a mai jucat deloc în ultimii trei ani, după ce a suferit o ruptură de ligament la genunchiul drept pe vremea când era împrumutat la Middlesbrough.

Fotbalistul a fost legitimat la Southampton de la vârsta de opt ani și unul dintre cele mai bune meciuri ale sale la gruparea engleză a fost victoria cu Inter Milano din Europa League, 2-1 în toamna lui 2016.

”Îmi doresc cu disperare să joc fotbal din nou, însă trebuie să fac ce este bine pentru mine și pentru familia mea. Genunchiul meu nu poate rezista niciunui antrenament”, a explicat McQueen.

This is Sam McQueen’s story, in his own words ❤️ pic.twitter.com/Mr1BFF59C6