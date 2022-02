Dat ca și transferat la Barcelona, Morata a explicat motivul pentru care a rămas la Juventus: „Mi-a spus că trebuie să rămân!”

Atacantul spaniol a fost dat ca și transferat la Barcelona în această iarnă, asta după ce s-a scris de o posibilă înțelegere între catalani și Atletico Madrid, club de la care este împrumutat la Juventus, astfel încât să se echivaleze cu transferul lui Antoine Griezmann. Morata a fost aproape de mutarea pe Camp Nou, care însă nu a ajuns să se materializeze și a confirmat chiar el acest lucru.

Atacantul lui Juventus a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Villarreal din optimile Champions League.

Alvaro Morata, despre interesul Barcelonei pentru el



Morata a recunoscut că cel care a avut un cuvânt de spus a fost Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus.

„Acum nu este important acest lucru. Am vorbit cu antrenorul când s-a deschis fereastra de mercato și am discutat de ideile pe care le are. De când lucrăm împreună mă întreabă multe lucruri, însă știe și limitele pe care le am.

Mi-a spus că trebuie să rămân și că are încredere în mine, iar acum trebuie să lupt și să îi demonstrez că merit încrederea. Mi-a spus că sosirea lui Vlahovic mă va ajuta și așa a fost”, a declarat Morata citat de Mundo Deportivo.

Totodată, jucătorul a vorbit și despre împrumutul său de la Atletico la Juventus, valabil până la finalul sezonului și a dezvăluit că și-ar dori să rămână în Serie A.

„Dacă ar fi după mine, aș rămâne mereu aici. Pot să fiu mulțumit de ce se spune despre mine aici. Încă avem multe obiective, uneori aici la Juve e dat ca fapt că trebuie să câștigăm. Avem multe obiective și putem visa pentru că muncim din greu zilnic”, a adăugat fotbalistul.