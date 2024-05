Barcelona dă lovitura! Ce club îl dorește pe mijlocașul cotat la 70 milioane de euro

Frenkie de Jong este unul dintre cei mai căutați jucători din lotul Barcelonei, iar olandezul continuă să fie dorit de multiple echipe înaintea perioadei de transferuri.

După ce compatriotul său, Erik ten Hag, a recunoscut acum câteva zile că a încercat să-l transfere pentru proiectul său la Manchester United, în Germania, De Jong revine pe lista lui Bayern München. Clubul bavarez dorește să-și întărească linia de mijloc, după dezamăgirea din campionat.

"Ar fi fost Frenkie de Jong și Casemiro la mijlocul terenului. Cei doi ar fi într-adevăr conectați unul cu celălalt. Ar fi cu adevărat complementari unul cu celălalt. Acesta este un jucător tipic, dacă vrei să joci în stilul Ajax, ai nevoie de acest tip de jucător” a declarat Erik ten Hag, conform Sky Sports.

Cu toate acestea, germanii de la Bild indică faptul că nu ar exista un consens total în conducerea lui Bayern München cu privire la transferul lui De Jong, deoarece jucătorul Barcelonei nu ar fi ideal pe postul de pivot. Conform sursei citate, noul director sportiv al bavarezilor, Max Eberl, a declarat că olandezul nu ar fi "un candidat de top" pentru această poziție.

Important people at Bayern Munich do not see De Jong as a true 6 midfielder, he is more of an inside midfielder and the club has no urgent need to strengthen the position. Barcelona want €70-80 million.

