Cupa Mondială de fotbal 2026, prima cu 48 de echipe, se va disputa cu douăsprezece grupe de câte patru echipe, a anunţat marţi Consiliul FIFA, care a renunţat la grupele de câte trei echipe prevăzute iniţial, informează AFP.

Această decizie, care "limitează riscul unor înţelegeri şi garantează tuturor echipelor să joace cel puţin trei meciuri", va duce la creşterea numărului de meciuri la cel mai popular turneu din lume, de la 64 la 104, începând cu ediţia care va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Primele două echipe din fiecare grupă şi "cele mai bune opt echipe de pe locul trei" vor accede în şaisprezecimi de finală, a detaliat FIFA într-un comunicat.

Astfel, faza eliminatorie va fi extinsă cu un meci: campioana şi vicecampioana mondială vor disputa câte opt meciuri, în loc de şapte astăzi.

Aprobată în 2017, trecerea Cupei Mondiale de fotbal masculin de la 32 la 48 de echipe începând din 2026 impunea o revizuire a formatului, care din 1998 prevedea opt grupe de câte patru echipe, primele două clasate calificându-se pentru optimi de finală.

Decizia privind formatul turneului final cu 48 de echipe la CM 2026 a fost luată la o întrunire a FIFA, înainte de Congresul de joi de la Kigali (Rwanda), în care Gianni Infantino va fi reales preşedinte.

Formatul iniţial prevedea 16 grupe de câte trei echipe, dar succesul de la CM 2022 din Qatar, cu tradiţionalele grupe de patru echipe, a determinat FIFA să găsească o soluţie pentru a menţine acest sistem.

În Qatar s-au desfăşurat 64 de meciuri, la care se vor adăuga încă 40 într-un sistem de 12 grupe a patru echipe la CM 2026. Sistemul cu 16 grupe de trei echipe ar fi adăugat doar 16 meciuri în plus.

Infantino crede că grupele de trei echipe conduc la meciuri fără miză şi chiar la posibilitatea manipulării meciurilor.

Argentina a disputat şapte meciuri înainte de a cucerit trofeul la Mondialul din 2022. La CM 2026, echipele calificate în şaisprezecimi vor disputa doar câte un meci în plus.

Sistemul cu 48 echipe şi grupe de patru ar duce însă la creşterea duratei turneului final, care ar putea afecta campionatele naţionale.

