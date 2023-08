Cristiano Ronaldo și Sadio Mane, din nou decisivi pentru Al Nassr! Cum a sărbătorit starul portughez dubla reușită

Al Nassr a pierdut în primele două etape, însă a trecut peste aceste eșecuri și a legat două succese.

În etapa a patra, formația la care evoluează Cristiano Ronaldo și Sadio Mane a jucat pe teren propriu, impunându-se cu scorul de 4-0, în fața celor de la Al Shabab.

Ronaldo To Mané ???? That’s three ????3️⃣ pic.twitter.com/KLe4HYILgd

Starul portughez a marcat de două ori din penalty și i-a oferit un assist senegalezului pentru al treilea gol al celor de la Al Nassr, scorul final fiind stabilit de Al Ghannam.

În urma acestui rezultat, Al Nassr a urcat pe locul șase în clasament, la șase puncte de liderul Al Ittihad, care are patru victorii din tot atâtea partide și golaveraj 12-0.

Watch the entire world copying this new celebration from Cristiano Ronaldo in the coming days ????????pic.twitter.com/z051lRcGR9