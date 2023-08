Manchester City vinde un jucător important la Al Nassr: "Oferta a fost acceptată"

Manchester City, campioana Europei, a acceptat oferta lui Al Nassr pentru transferul fundașului central Aymeric Laporte (29 de ani), anunță The Athletic. Pentru moment, suma oferită de clubul din Arabia Saudită la care este legitimat și Cristiano Ronaldo nu este cunoscută.

Rămâne de văzut acum și ce răspuns va da Laporte. Stoperul spaniol, care mai are doi ani de contract cu Manchester City, ar fi tentat de o experiență în Arabia Saudită, iar jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Al Nassr "a îmbunătățit salariul" oferit jucătorului.

Aymeric Laporte a fost cumpărat de Manchester City, în ianuarie 2018, de la Athletic Bilbao, în schimbul sumei de 65 de milioane de euro. Internaționalul spaniol născut în Franța a disputat 180 de meciuri pentru echipa lui Pep Guardiola, a marcat 12 goluri și și-a trecut în palmares 17 trofee, printre care Champions League și cinci titluri în Premier League.

Laporte, folosit câteva minute și în prima etapă din Premier League, contra lui Burnley (3-0), ar fi avut parte de o concurență serioasă la Manchester City, mai ales după ce formația de pe Etihad l-a transferat pe Josko Gvardiol. Celelate variante pentru posturile de fundaș central sunt Nathan Ake, Ruben Dias și Manuel Akanji.

Laporte ar urma să devină al cincilea transfer realizat de Al Nassr în această vară, după Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic și Alex Telles.

