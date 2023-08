Mircea Lucescu dezvăluie de ce a refuzat Arabia Saudită: "Am avut ofertă de la Al Nassr!"

Întrebat adesea de ce alege să rămână la Dinamo Kiev în contestul situației dramatice din Ucraina, Mircea Lucescu a transmis de fiecare dată că "trebuie să termin ce am de făcut" și "nu pot să las echipa la greu".

Mircea Lucescu dezvăluie de ce a refuzat Al Nassr

"Il Luce" dezvăluie că, pe lângă o ofertă de la Fenerbahce, a fost dorit și de gruparea saudită Al Nassr, la care joacă legendarul Cristiano Ronaldo. Antrenorul român este reticent și spune că proiectul grandios din Orientul Mijlociu ar putea să fie unul de scurtă durată.

"De ce să mă duc în Arabia Saudită? Nu aveam niciun interes să fac lucrul ăsta. Lumea nu prea înţelege cum sunt eu făcut. Pun valoare mult mai mult aspectul sentimental şi pe responsabilitate decât pe cel al interesului financiar. Puteam să merg la Al Nassr, dar nu am făcut-o. Puteam să merg la Fenerbahce, am zis nu. Trebuie să termin ce am de făcut dacă pot, să nu am regrete.

Arabia Saudită face ceea ce a făcut şi China la un moment dat. Nu ştiu cât va dura. În momentul în care nu vor reuşi să facă o peformanţă cu echipa naţională, vor renunţa. Deocamdată, aveau nevoie, după ce s-a întâmplat cu acel jurnalist la Istanbul (n.r. uciderea lui Jamal Khashoggi în sediul Ambasadei Arabiei Saudite). Aveau nevoie pentru a schimba imaginea şi au investit enorm.

Ei fac nişte eforturi. Fotbalul continuă. Nu este legat de prezenţa unuia sau a altuia dintre jucători. Din Europa, e adevărat, dispare imaginea. Investiţiile pe care le fac ei în fotbal costă mai puţin decât ce ar putea să facă în partea de diplomaţie. Vedeţi ce interes poată să stârnească fotbalul?", a spus Mircea Lucescu, la Playsport.

Rămas la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu va înfrunta Beșiktaș, astăzi, de la ora 20:00, pe Stadionul Rapid, în play-off-ul Conference League. Returul este programat o săptămână mai târziu, în Turcia.