Noua vilă pe care și-a cumpărat Cristiano Ronaldo în regiunea Cascais din Portugalia a costat nu mai puțin de 18 milioane de lire sterline (20.9 milioane de euro), potrivit dailypost.ng.

Aceeași sursă a mai scris că și-a cumpărat locuința din cauza zvonurilor care spun că s-ar putea întoarce la Sporting CP, echipa de unde a pornit totul.

Casa este în renovare, iar Cristiano Ronaldo va putea intra în folosința locunței de 2,720 de metri pătrați de anul viitor, din 2023.

Cristiano Ronaldo is building a house for his future retirement in Portugal, at Quinta da Marinha. Estimate: $21 million. It's in Cascais, 30 km west of Lisbon. @SistaAfia_ pic.twitter.com/rhE9SpNhaB