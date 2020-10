Cristiano Ronaldo poate fi cheia in transferul lui Mbappe la Juventus! Scenariu IREAL prin care torinezii vor sa-i ia fata Realului 

Cristiano Ronaldo va face in mai putin patru luni varsta de 36 de ani, iar Juventus doreste sa-i caute inlocuitor portughezului.

Kylian Mbappe mai are contract pana in vara lui 2022, iar din cate se pare atacantul nu doreste sa-si prelungeasca contractul cu Paris Saint-Germain. Potrivit celor de la Tuttosport, Juventus ar vrea sa dea marea lovitura in vara urmatoare, incercand sa-l aduca pe Mbappe. Mutarea nu va fi una tocmai usoara, asta deoarece si Real Madrid este interesata de tanarul lui Paris Saint-Germain.

In cazul in care Mbappe va refuza prelungirea contractului, Paris Saint-Germain ar fi dispusa sa-l cedeze pe tanarul atacant, asta doar in cazul in care Cristiano Ronaldo va face parte din tranzactie. Juventus nu ar spune nu, avand in vedere ca lusitanul are si cel mai mare salariu din echipa si e si un jucator la final de cariera.

Real Madrid va pregati de asemenea o oferta uriasa pentru Mbappe. Atat Florentino Perez, cat si Zinedine Zidane sunt cu ochii pe starul francez de foarte mult timp. Presa din Spania a zvonit ca in cazul in care nu aparea pandemia de coronavirus, Mbappe era ca si semnat la madrileni.

180 de milioane de euro a costat-o pe Paris Saint-Germain transferul lui Kylian Mbappe, care este din 2017 la echipa din capitala Frantei.