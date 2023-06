Ronaldo a fost eroul Portugaliei în meciul cu Islanda, de aseară. Atacantul lui Al Nassr a marcat unicul gol al meciului, iar înainte de startul jocului a fost premiat de reprezentații Guinness World Records pentru cele 200 de meciuri strânse la prima reprezentativă.

Înaintea jocului din Islanda, Cristiano Ronaldo a apărut la conferința de presă, iar un jurnalist l-a întrebat direct: "Dacă ar fi să alegi orice jucător din lume care să semneze cu Al Nassr, pe cine ai alege?".

Ronaldo, transferat la clubul din Arabia Saudită la începutul acestui an, a evitat să ofere un răspuns concret și a preferat să glumească: "Pe tine! Te aleg pe tine! Ai ridicat mâna, deci te aleg pe tine", a fost replica dată de fotbalist jurnalistului.

Ronaldo nu a dorit să se pronunțe, însă Al Nassr este pregătită de alte lovituri spectaculoase în mercato. Prima va fi reprezentată de transferul lui Hakim Ziyech (30 de ani), de la Chelsea.

Internaționalul marocan, care evoluează pe postul de extremă dreapta, a bătut palma cu Al Nassr pentru un contract valabil până în 2026. De asemenea, Chelsea și-a dat și ea acordul, iar transferul lui Ziyech urmaeză să fie anunțat oficial curând, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. ????????????????????

Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.

Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.

Here we go! ???????? pic.twitter.com/wywVV8cocB