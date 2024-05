Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, de la Al-Nassr, a devenit primul fotbalist din lume care a câştigat titlul de golgheter al primei ligi în patru ţări diferite: Premier League (Anglia), La Liga (Spania), Serie A (Italia) şi Saudi Pro League (Arabia Saudită), plus UEFA Champions League, scrie EFE.

Portughezul de 39 ani a încheiat campionatul din Arabia Saudită cu un total de 35 de goluri marcate în 31 de partide, inclusiv patru hat-trick-uri şi cinci duble, ultima reuşită luni la meciul cu Al-Ittihad (4-2) din ultima etapă.

Al-Nassr a ocupat locul secund în liga saudită, la 14 puncte de campioana Al-Hilal.

În clasamentul golgheterilor, Ronaldo l-a devansat cu şapte goluri pe sârbul Aleksandar Mitrovic de la Al-Hilal.

''Mândru să fac istorie ca primul golgheter din patru ţări.

Vreau să le mulţumesc enorm tuturor cluburilor, colegilor şi staff-urilor care m-au ajutat pe parcurs'', a spus Ronaldo pe contul său de pe reţeaua de socializare X.

Cristiano Ronaldo a câştigat primul său titlu de golgheter cu Manchester United în Anglia, în sezonul 2007-2008, în care a reuşit 31 de goluri în 34 de meciuri, titlu pe care a fost aproape să-l păstreze şi sezonul următor, când a fost devansat cu doar un gol de francezul Nicolas Anelka, pe atunci la Chelsea.

La Real Madrid, unde a început o rivalitate istorică cu argentinianul Lionel Messi, Ronaldo a câştigat de trei ori titlul de golgheter al Spaniei: în sezoanele 2010-2011 (40 goluri), 2013-2014 (31) şi 2014-2015 (48).

După ce a ajuns la Juventus Torino în iulie 2019, lusitanul a devenit golgheter al Serie A în sezonul 2020-2021, cu 29 de goluri.

Cvintuplu câştigător al Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo a fost golgheter al Ligii Campionilor în şapte ocazii, la două Cupe Mondiale ale Cluburilor şi la două turnee finale de EURO.

Vineri, Al-Nassr joacă contra lui Al-Hilal în finala Cupei Regelui din regatul saudit.

