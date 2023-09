Cristiano Ronaldo a vorbit, din nou, despre rivalitatea cu Lionel Messi: "Asta e cel mai important"

Timp de nouă ani, cei doi fotbaliști s-au luptat la campionat în La Liga și au purtat dueluri strânse pentru titlurile de golgheter și, bineînțeles, pentru Baloanele de Aur.

Ajunși în Arabia Saudită, respectiv Statele Unite ale Americii, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au pus capăt unei rivalități care durează deja de aproape două decenii.

"Rivalitatea cu Messi a trecut, a fost o rivalitate bună pentru public. Cei care îl iubesc pe Ronaldo, nu trebuie să-l urască pe Messi. Și invers. Cei doi sunt foarte buni, au schimbat și continuă să schimbe istoria fotbalului. Suntem respectați în toată lumea, iar asta e cel mai important", a declarat starul portughez, în cadrul unei conferințe de presă.

"El a mers pe drumul lui, eu pe al meu. Din câte am văzut, se descurcă foarte bine. Am împărțit aceeași scenă timp de 15 ani și am terminat prin a fi, să nu zic prieteni, dar colegi la nivel profesional și ne respectăm reciproc", a adăugat fotbalistul.

Lionel Messi, despre rivalitatea cu Cristiano Ronaldo

În urmă cu aproape doi ani, când sud-americanul a ajuns la PSG, iar Cristiano Ronaldo evolua la Manchester United, Lionel Messi a oferit un interviu în presa din Spania, în care a vorbit despre legătura dintre cei doi.

"Am vrut mereu să fiu mai bun, nu am căutat să mă uit ce fac alții. A fost o competiție cu Cristiano Ronaldo când am fost, pentru câțiva ani, în aceeași ligă. A fost grozav și ne-a ajutat să progresăm în carierele noastre, dar fără să ne uităm direct unul la altul.

Am vrut doar să fiu cât se poate de bun. Nu am spus niciodată că sunt cel mai bun din istorie și încerc să nu mă gândesc la asta. Fiind considerat unul dintre cei mai buni este suficient și ceva ce nu mi-am putut imagina niciodată", a spus Lionel Messi, citat de Marca.