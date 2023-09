Povestea dramatică a fotbalistului depre care Ronaldo spunea ”e mai bun decât mine”. La 19 ani ajungea la Chelsea, dar ce a urmat apoi e inexplicabil 

Chiar și cei mai înfocați fani ai fotbalului au uitat de jucătorul despre care Ronaldo avea cuvinte mari. Pe numele său Fabio Paim, acum în vârstă de 35 de ani, părea că va avea o carieră la fel de mare pe cât arăta că poate Ronaldo încă din momentul transferului la Manchester United, în 2003.

”Puștiul teribil” al Portugaliei de la acel moment, în a cărui carieră a avut un cuvânt important de spus Ladislau Boloni, care i-a dat mare încredere în aventura scurtă de la prima echipă a Sporting Lisabona, ajungea la Manchester cu un discurs curajos, dar prin care propunea un alt portughez, pe acest Fabio Paim.

Fabio Paim, scos în față de Ronaldo

Diferența de vârstă dintre cei doi este de trei ani, iar Fabio Paim a făcut pasul la Chelsea în vara lui 2008, tot de la Sporting Lisabona, dar sub formă de împrumut. Viața extrasportivă l-a dus în declin pe Fabio Paim, care nu va ști niciodată unde putea ajunge, dacă putea fi un adversar important pentru Ronaldo pe plan individual, așa cum a fost Messi.

”Dacă sunteți de părere că eu sunt bun, să îl vedeți pe Fabio Paim”, a spus Ronaldo în 2003. Multiplul câștigător al Balonului de Aur a pus lumina reflectoarelor pe Paim, care apoi a ajuns în atenția marilor cluburi ale lumii, Barcelona, Manchester United și Real Madrid trimițând permanent scouteri să îl urmărească la meciuri.

În 2008, la 19 ani, celebrul impresar Jorge Mendes l-a dus la Chelsea, sub formă de împrumut de la Sporting Lisabona, dar nu a făcut mare lucru. De atunci cariera lui s-a dus tot mai jos, a mai fost împrumutat de formația din Lisabona, la Rio Ave și Real Massama.

Fabio Paim a jucat în toată lumea, chiar și în Angola și Malta

A urmat un haos în cariera lui, cu foarte multe echipe schimbate, trecând prin țări precum China, Angola, Malta, Lituania, Luxemburg, Qatar sau Brazilia. Iată cum și-a descris Paim cariera în cadrul unui interviu:

”Ronaldo este de pe altă planetă. Nu există nicio comparație astăzi între mine și el. În trecut, da, puteam fi comparați. La un moment dat, puteam face mai mult decât el, dar nu aveam ceea ce avea el, adică puterea și dorința de a fi ceea ce îmi doream și eu să fiu. Muncea foarte mult, iar eu nu făceam asta. Am avut calitate, cel puțin cât a avut și el, dar nu le-am avut pe celelalte.

Aș fi preferat să am mai puțin talent, dar să le am pe celelalte. Aș fi fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Dar, nimeni nu se naște perfect. Am crezut că dacă ai talent este suficient, dar nu este”.

Fabio Paim, arestat pentru suspiciunea de trafic de droguri

În 2019, Paim, care s-a retras din fotbal în 2021, ultima dată la o formație din ligile inferioare din Polonia, a fost arestat pentru suspiciunea de trafic de droguri. Poliția a găsit la locuința sa 12 grame de cocaină, cântar, 900 de euro și un BMW, iar apoi a fost arestat preventiv.

A fost investigat pentru câteva luni, dar apoi a fost eliberat. Provenit dintr-o familie săracă, la fel ca Ronaldo, Paim nu a știut cum să gestioneze problema anturajului și nici cum să reziste tentațiilor peste care a dat din momentul în care a ajuns să câștige foarte mulți bani.

”Cheltuiam enorm pe mașini. Iubesc mașinile și îmi cumpăram tot ce voiam: Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati! Îmi plăcea să mă simt bine, să port haine frumoase, de firmă, să am mașini puternice și îmi lipsea cu desăvârșire modestia. E bine să ai pe cineva cu capul pe umeri când ai atâția bani, aș fi făcut totul complet diferit.

Dar mi-a plăcut să îmi satisfac capriciile, pentru asta muncește oricine, ca să se simtă bine. Pe teren făceam ce trebuia să fac, apoi făceam ce îmi doream, petreceam timp cu cine voiam. Nimeni nu mă critica atâta timp cât lucrurile mergeau bine. Dar, când nu am mai fost la nivelul cerut, au început să mă arate cu degetul. Iar eu voiam doar să fiu cu mașinile mele.

Nu știam ce înseamnă să ai bani, când am început să joc nu aveam nici măcar niște ghete bune, nu eram pregătit. Nu am avut un exemplu la care să mă raportez. Copiii au nevoie de modele. Mă simt mândru, dar și un pic rușinat să transmit acest mesaj”, a mai povestit Paim.