Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record! Performanța reușită de starul portughez

Al Nassr a disputat ultimul meci din ediția actuală a campionatului din Arabia Saudită, impunându-se cu scorul de 4-2 în fața celor de la Al Ittihad.

Starul portughez a reușit o dublă, ajungând la 35 de goluri marcate pentru Al Nassr în campionat. Astfel, Cristiano Ronaldo a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri înscrie într-un sezon din competiția internă din Arabia Saudită.

"Eu nu urmăresc recorduri, recordurile mă urmăresc pe mine", a fost mesajul postat de jucător pe contul de Twitter.

I don’t follow the records, the records follow me. ???????? pic.twitter.com/rqywmmTfZD