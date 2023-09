Cristiano Ronaldo o falimentează pe Juventus. Cum blochează portughezul veniturile italienilor?

Gruparea din Piemont are în prezent datorii de 239 de milioane de euro. Prin noul proiect bugetar, încă neaprobat de direcțiune, italienii vor să reducă pierderile cu 100 de milioane de euro, până la -115 milioane.

Cristiano Ronaldo s-a alăturat torinezilor în vara lui 2018. Portughezul a petrecut trei ani în Piemont, unde a reușit să înscrie de 98 de ori. În primele două sezoane din cele trei petrecute la Torino, Cristiano Ronaldo a ridicat de două ori desupra capului trofeul Scudetto.

Cristiano Ronaldo facing BAN over £79million Juventus wages scandal with superstar among 22 players ‘paid off books’

