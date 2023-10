Costel Gâlcă a criticat conducerea și poate rămâne fără echipă: "Nicio promisiune nu a fost respectată"

Internaționalul român Bogdan Racovițan a marcat primele două goluri ale lui Rakow, iar John Yeboah a stabilit scorul final cu câteva minute înainte de final. Pentru Radomiak Radom a fost al șaselea meci consecutiv în toate competițiile fără victorie.

Costel Gâlcă a criticat conducerea clubului Radomiak Radom după eșecul cu Rakow

Echipa lui Costel Gâlcă a coborât pe locul 12 în campionatul Poloniei după 10 etape, iar antrenorul a avut un discurs dur la final, criticând conducerea pentru că nu a respectat anumite promisiune pe care le-ar fi făcut în vară, când au decis să continue împreună.

"Adevărul este că trebuie să recuperăm jucătorii accidentanți. Îmi pare rău să spun asta fanilor, dar avem un lot redus, cu puține variante. Am venit aici într-o perioadă dificilă și am primit o promisiune din partea clubului că totul se va schimba. Am cerut susținere, însă nu am primit-o. Mi-aș dori să spun că totul este bine, însă nu pot.

Mi s-a promis că multe lucruri se vor schimba, însă nu s-a schimbat nimic. Nu știu care este rețeta pentru a ne îmbunătăți. Ce mi s-a promis nu s-a realizat. Dacă știam că așa va fi, probabil părăseam clubul", a spus Costel Gâlcă, duminică, după meciul cu Rakow.

Conducerea îl pune pe Gâlcă să dea explicații

Publicația poloneză Weszlo susține că Gâlcă este nemulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, mai ales după ce mai mulți jucători importanți s-au accidentat. În schimb, conducerea lui Radomiak susține că "toate promisiunile au fost îndeplinite, atât în legătură cu staff-ul antrenorul, cât și cu transferurile din vară".

Declarațiile lui Costel Gâlcă nu au fost pe placul conducerii, care va cere acum explicații. Presa poloneză susține că între cele două părți va exista o întâlnire și nu este exclusă varianta despărțirii.

"Se pare că drumurile lui Contantin Gâlcă și Radomiak Radom sunt tot mai îndepărtate. Înțelegem că, după răbufnirea sa de la conferința de presă, antrenorul va fi chemat de conducere, care îi va cere antrenorului să își explice atitudinea.

Conducerea nu este adepta schimbărilor dese de antrenori, însă, dacă se răzgândște, atunci va trebui să îi ofere lui Gâlcă salariul pentru restul sezonului. Soluția ideală ar fi să se găsească o variantă de compromis pentru că ambele părți par sătule de această colaborare", a mai scris sursa citată.