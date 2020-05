Cosmarul din finala Ligii Campionilor se intoarce! Karius, inapoi la Liverpool

Loris Karius si-a reziliat contractul cu Besiktas si se intoarce in echipa lui Jurgen Klopp.

Portarul german a fost imprumutat de Liverpool la Besiktas, iar turcii aveau o optiune de cumparare definitiva in valoare de 10 milioane de euro.

Karius a ales sa isi rezilieze contractul cu gruparea din Istanbul, dupa ce nu a fost platit timp de 4 luni. Mai mult de atat, el a depus o plangere la FIFA anul trecut, iar "cormoranii" au intervenit de partea lui pentru a-l ajuta.

Portarul a declarat pe Instagram ca si-a incheiat contractul cu gruparea turca.

"Salutare tuturor, astazi mi-am reziliat contractul cu Besiktas. Este pacat ca s-a terminat asa, dar trebuie sa stiti ca am incercat sa fac tot ce am putut pentru a rezolva situatia fara probleme. Am fost foarte rabdator timp de mai multe luni. Aceleasi lucruri s-au intamplat si anul trecut. Din pacate ei nu au incercat sa rezolve situatia si chiar au refuzat propunerea mea de a micsora salariul. Este foarte important pentru mine sa stiti ca mi-a placut sa joc pentru acest club", a scris Karius intr-o postare pe Instagram.

El se va intoarce pe Anfield, dar ar putea fi a patra varianta dupa Alisson, Adrian si tanarul Caoimhin Kelleher.

Totusi, ziarele din Turcia au scris ca Wolves este interasata de serviciile neamtului, iar acolo s-ar putea bate pentru postul de titular cu Rui Patricio.