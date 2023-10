Neymar (31 de ani) s-a accidentat din nou și a părăsit terenul în lacrimi. Starul sud-american a acuzat dureri puternice la piciorul stâng, a izbucnit imediat în plâns și a fost transportat cu targa în afara terenului.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea starului brazilian, dar primele imagini apărute în spațiul public nu le dau deloc speranțe fanilor săi. Imediat după meci, Neymar a fost ajutat de câțiva oameni din staff pentru a se deplasa și a se poza cu un tânăr fan.

Neymar leaving the stadium.

Even after such a horrible injury, he still makes time for a young fan. pic.twitter.com/xZ5sCurrhQ