Dayro Moreno, fostul atacant al lui FCSB, marchează pe bandă rulantă și în 2024 în Columbia.

Fotbalistul care va împlini în septmebrie 39 de ani a fost din nou omul decisiv pentru echipa sa de suflet, Once Caldas, salvând un punct prin reușita sa, de data aceasta din penalty, pentru un 1-1 în deplasare cu Atletico Nacional, meci din etapa a treia a campionatului disputat în noaptea de joi spre vineri.

”EL ÍDOLOOOO”, așa cum îl prezintă mereu clubul columbian la care Dayro evoluează acum pentru a cincea oară, a depășit 300 de meciuri jucate pentru ”El Blanco”.

”Goana” lui Dayro după recordul mondial pe care îl urmărește - acela de a deveni cel mai bun marcator columbian din toate timpurile - a fost prezentată de Sport.ro încă din urmă cu un an.

Câte goluri mai are de înscris Dayro Moreno până la record

Astfel, acum, conform numărătorii celor de la La Patria, el este la 5 goluri distanță de titlul de cel mai bun marcator din istoria modernă a campionatului Columbiei (recordul este deținut de Sergio Galvan Rey, fostul atacant argentinian al aceleiași Once Caldas: 224 de goluri vs 219 ale lui Dayro) și la 18 reușite de titlul de cel mai bun marcator columbian din lume (recordul îi aparține lui Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos: 346 de goluri vs 328 ale lui Dayro).

Dayro Moreno visează la aproape 39 de ani la echipa națională

”Până în ziua în care mă hotărăsc să mă retrag, deși mai este încă mult timp, mă voi gândi mereu la echipa națională, voi munci pentru asta.

Pentru tine, ca jucător, cel mai important lucru este să porți tricoul țării tale. Voi continua să lupt și să fac istorie în fiecare joc.

Dacă se va ivi oportunitatea să fiu convocat, o să o fac în cel mai bun mod”, declara recent veteranul în presa din Columbia.

Columbianul a înscris de 13 ori în 55 de meciuri la Steaua/FCSB

”Fiecare gol pe care îl înscrie îi permite lui Dayro Moreno să devină și mai important în istoria clubului Once Caldas și în istoria fotbalului columbian”, a scris La Patria.

La prima echipă a lui FCSB (pe atunci, Steaua), în perioada 2008-2010, columbianul a înscris de 13 ori în 55 de partide jucate în Liga 1, Cupa României și cupele europene.

Foto și video: Once Caldas