Dupa ce a castigat campionatul cu Olaroiu, Jiangsu Suning se destrama! Dupa antrenor, 3 dintre cei mai buni jucatori sunt aproape plecati

Antrenorul roman a reusit sa castige titlul in sezonul precedent cu Jiangsu, insa problemele de natura financiara l-au determinat sa nu mai ramana la club.

Proprietate a grupului Suning, care o detine si pe Inter Milano, clubul chinez are mari probleme financiare, la doar 3 luni de la castigarea titlului. Cel mai important jucator al echipei, Alex Teixeira, adus de la Sahtior in 2016 pentru 50 de milioane de euro, a parasit echipa dupa expirarea contractului.

Un alt stranier, atacantul croat Ivan Santini a plecat si el la doar 3 zile dupa Cosmin Olaroiu, iar fostul international brazilian, Miranda, este si el aproape de despartirea de club.

"Cum va arata echipa Jiangsu in sezonul viitor? In acest moment, nimeni nu da un raspuns clar", a scris jurnalul Oriental Sports Daily. "Nimeni nu stie care sunt planurile pentru acest sezon, iar tot ce pot face jucatorii este sa astepte", a adaugat publicatia, care face referire la posibile noi plecari de jucatori, inclusiv chinezi.

Problemele financiare erau existente de ceva timp, iar jucatorii au refuzat sa se antreneze pentru o perioada de timp, in speranta solutionarii problemelor.

"Noi avem probleme cu adversarul si avem probleme si in interiorul clubului. Aceasta situatie m-a deceptionat un pic, chiar daca am castigat", afirmase Cosmin Olaroiu pentru podcast-ul The Asian Game, inainte ca media sa-i anunte plecarea.