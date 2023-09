Singurul gol al partidei a fost marcat de Mauro Icardi, în minutul 42, din pasa lui Kerem Akturkoglu. În urma acestui succes, Galatasaray este lider în clasament, cu 16 puncte, urmată de Fenerbahce, cu 15 puncte, dar un meci mai puțin disputat.

Cu șapte minute înainte de gol, Galatasaray a primit o lovitură de pedeapsă, iar Kerem Akturkoglu și Mauro Icardi au încercat o schemă.

Turcul i-a mișcat mingea colegului său, iar starul argentinian, cu poarta aproape goală, a șutat puțin lângă bara transversală.

"Cel mai prost penalty", "Icardi a bifat cea mai mare ratare din istorie" sunt doar câteva dintre reacțiile de pe rețelele de socializare.

Campioana Turciei s-a înțeles cu PSG pentru transferul starului argentinian, semnând un contract valabil pentru următorii trei ani. Turcii au plătit 10 milioane de euro pentru Mauro Icardi, iar în anunțul oficial prezentat pe contul de Twitter a apărut și celebrul jurnalist, Fabrizio Romano.

Mauro Icardi a fost împrumutat la Galatasaray în ultimul sezon, acolo unde a marcat 23 de goluri în 26 de apariții.

Mauro Icardi with an extraordinary miss from a penalty routine ????❌pic.twitter.com/gEc4avhz6u