Mauro Icardi nu rămâne la PSG, dar nici la Galatasaray. Decizie radicală a starului argentininan

Jucătorul de 30 de ani era dorit în continuare de campioana din Turcia, iar oficialii echipei ar fi ajuns la o înțelegere cu PSG pentru transferul starului argentinian.

Se stabilise un acord pentru transferul definitiv al fotbalistului, până în 2026, cu un salariu de 9 milioane de euro pe an, urmând ca turcii să plătească 10 milioane de euro campioanei din Ligue 1.

Mauro Icardi ar vrea să evolueze în Argentina



Deși își dorea să rămână în campionatul european, atacantul se gândește foarte serios la un împrumut în țara natală în sezonul viitor, pentru a putea fi alături de soția sa și de familie, potrivit RMC Sports.

Wanda Nara trece printr-o perioadă dificilă, confruntându-se cu probleme de sănătate descoperite în urma unor investigații.

"Am decis, pe cont propriu, să îmi fac niște analize de rutină, așa cum obișnuiesc să fac atunci când călătoresc. Câteva dintre valori au ieșit rău și am decis să mă internez pentru a completa cu alte analize care au ieșit bine. Joi, tot din proprie inițiativă, am plecat din acea clinică pentru a face mai multe analize într-un loc specializat.

Am făcut-o încercând să găsesc mai multe informații pentru rezultatele obținute la primele analize. Ca oricare mamă, am încercat să le ascund copiilor mei temerile mele, în special pentru că nu am primit un diagnostic clar (...)

Sunt deja acasă la mine, aștept să fac mai multe analize și urmez indicațiile profesioniștilor care mă însoțesc. Voi menține totul extrem de intim, în special pentru a-mi proteja copiii", a scris Wanda Nara pe Instagram.