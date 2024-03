Leonardo Aleotti este organizatorul Fenix Trophy (Friendly European Non-profesional Innovative Xenial)) o competiție europeană înființată alături de tatăl său, Alessandro Aleotti (președinte Brera Calcio), dedicată cluburilor amatoare care au o istorie bogată sau o implicare socială serioasă. Câștigătoarele primelor două ediții au fost FC United of Manchester (Anglia / 2021-2022) și Boldklubben Skjold (Danemarca / 2022-2023), iar în acest sezon participă și Venus București (Liga 4 București / de șapte ori campioană a României).

"Fotbalul amator din Italia este considerat ca fiind o variantă mai rea a celui profesionist"

"Tata este fondatorul acestei competiții, a lucrat mult pentru clubul Breara Milano și este un om cu o gândire inovatoare. În 2020, în timpul celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, ne-am gândit ce putem să facem pentru a îmbunătăți experiența fotbalului nostru și am decis să creăm această rețea europeană a cluburilor neprofesioniste.

Am dat drumul proiectului la timp pentru sezonul 2021-2022. Nu știu cum merg lucrurile în România, pentru că e prima dată când vin la București, dar ideea a fost că fotbalul amator din Italia este considerat ca fiind o variantă mai rea a fotbalului profesionist. Nimeni nu vrea să fie implicat prea mult, toți vor să joace puțin și să devină profesioniști.

"Fotbalul profesionist și cel amator sunt precum un tigru și o pisică"

Ei nu înțeleg că fotbalul profesionist și cel amator sunt două lucruri diferite. Par la fel, dar sunt precum un tigru și o pisică. Aparțin aceleiași specii, dar nu sunt același lucru. Dacă încerci să dai prea multă mâncare unei pisici, nu devine un tigru, doar se transformă într-o pisică grasă. La fel și aici, dacă aplici aceleași lucruri din fotbalul profesionist la amatori, nu doar că nu îl transformi în fotbal profesionist, dar distrugi fotbalul amator.

Am creat această rețea și acest turneu pentru a aduce la un loc cluburile din Europa care oferă și altceva pe lângă fotbal, în termeni de istorie, de fenomen fotbalistic, de implicare în comunitate. E o încercare prin care încercăm să creăm un standard înalt pentru fotbalul amator, oferind modele diferite pentru celelalte echipe de același nivel din Europa. Să se zică 'Vrem să înființăm un club amator. Ca cine vrem să fim? Ca Venus, ca FC United of Manchester, ca Beveren, ca Skjold?'.

"Toată lumea vrea să fie Real Madrid, dar ei nici măcar nu sunt în același sport"

Toată lumea vrea să fie Real Madrid, dar acolo e altceva. Nici măcar nu sunt în același sport. Poate că, într-un fel, se simt și ei ca jucătorii de la Real Madrid pentru 90 de minute. Sunt un fel de Real Madrid al echipelor de amatori, joacă în cupele europene, meciurile sunt transmise în direct, vin jurnaliști și spectatori, călătoresc în altă țară, meciurile sunt organizate într-un mod profesionist.

Și competiția e un exemplu, pentru că sunt alte trăiri față de un meci din campionatul intern, comunitatea găzduiește o echipă oaspete venită de departe. Sentimentul că e ceva deosebit se transpune mai ales în afara terenului. Ok, pe teren echipele se luptă, jucătorii văd care este nivelul în altă țară, dar înainte și după cele două echipe se reunesc și se simt bine, jucătorii devin prieteni.

"Fotbalul profesionist este o lume distantă. Jucătorii nu beau bere împreună"

E un Champions League, dar organizat într-un anumit mod. Dacă Lazio s-a dus la Munchen, ca să joace cu Bayern, nu au socializat cu adversarii după meci, nu au băut câteva beri împreună, nu au discutat diverse. Au jucat, după meci s-au dus la hotel, apoi au plecat cu avionul în aceeași seară sau a doua zi dimineață.

Fotbalul profesionist este o lume distantă, în general. E o companie, deci se concentrează pe rezultatele financiare, oamenii chiar lucrează acolo, sunt servicii adevărate. Există presiune pentru a avea rezultate, nu se mai pot bucura cum trebuie de fotbal. Dacă nu joacă bine, pot fi concediați și e o problemă.

E clar că fotbalul amator este mult mai răspândit decât cel profesionist. Noi vedem doar vârful piramidei, dar ar trebui să existe o mândrie să fii la baza acestei priramide a fotbalului. Cât de frumos este să ai exemplul unei competiții europene, să fii amator, dar să joci în timpul săptămânii împotriva unei echipe din străinătate?

"Finala din 2024 nu se va juca tot pe San Siro, ci lângă Brescia"

Pentru voi, românii, am înțeles că această competiție are o valoare specială, pentru că nu mai aveți alte echipe în cupele europene. Acum Venus este singura echipă din București din Europa, deși sunt cluburi profesioniste importante în oraș. Dar nu e un caz singural. Marți am fost la Copenhaga, unde era un entuziasm special. BK Skjold a câștigat anul trecut finala de pe San Siro din Milano și ei erau foarte mândri că sunt singura echipă din Danemarca care a câștigat vreodată o competiție europeană.

Finala din 2024 nu se va juca tot pe San Siro. Final Four va fi găzduit de orașul Desenzano del Garda, lângă Lacul Garda și aproape de Brescia. Va fi în mai, un pic mai devreme, pentru că în această vară va avea loc și Campionatul European. Cele patru câștigătoare ale grupelor, vor merge la turneul final, unde vor juca semifinale și finale.

"Sunt un fel de Ceferin al fotbalului amator"

Dacă sunt un fel de Aleksander Ceferin? Da, sunt un fel de Ceferin dacă el ar fi și delegat la meciuri. Echipa mea, Brera Milano, care a participat la primele două sezoane din Fenix Trophy, trece prin niște schimbări. Nu mai avem o echipă din Italia, dar eu sunt organizator, mă ocup de comunicare, de Final Four...

Sunt un Ceferin al fotbalului amator, dacă el ar fi delegat UEFA și s-ar ocupa de toate. Merg la toate stadioanele și sunt martor la fiecare meci. Cred că e important să merg în fiecare țară, pentru că vorbesc despre turneu și sunt mereu alți oameni care află despre el. Eu sper ca mai multe echipe de amatori să spună 'Vreau și eu să particip la așa ceva!'.

"Nu am vrut să facem ca cei cu Super League"

Relația cu UEFA a fost foarte importantă în planurile de dezvoltare a competiției. Vrem să discutăm mai amănunțit cu oficialii UEFA, poate chiar cu președintele Ceferin, pentru a crea un imbold pozitiv în ambele direcții. Nu este un turneu amical, rezultatele contează, sunt meciuri dintr-o competiție. Ca să putem organiza meciurile trebuie să avem acordul federațiilor. Am avut acordul Federației Române de Fotbal pentru acest meci.

E o competiție europeană și trebuie să avem acordul UEFA. Nu am vrut să facem ca cei din Super League, care au decis de capul lor că vor să aibă o competiție separată. Am cerut acordul, am luat autorizațiile, ei sunt fericiți că am propus această competiție, dar vrem să avem o relație mai apropiată cu UEFA, care ne-ar aduce mai multă vizibilitate. Aș vrea să zic că suntem a patra competiție europeană intercluburi, dar încă nu am ajuns acolo. Însă suntem pe drumul cel bun", a declarat Leonardo Aleotti pentru PRO TV Sport și Sport.ro.

Echipele participante în ediția 2023-2024:

Grupa A - Boldklubben Skjold (Danemarca), Enfield Town FC (Anglia), Llantwitt Major AFC (Țara Galilor),

Grupa B - Prague Raptors (Cehia), Venus București (România), Gilla FC (Finlanda)

Grupa C - FC United of Manchester (Anglia), Krakow Dragoons (Polonia), Vinsky FC (Franța)

Grupa D - KSK Beveren (Belgia), Lewes FC (Anglia), FC Oslo (Norvegia)

Foto - Gabriel Chirea