Vicecampioana mondială a demolat-o pe Gibraltar în duelul disputat pe Allianz Riviera din Nisa. Francezii au trecut în avantaj prin autogolul lui Santos, în minutul 3, iar apoi a urmat un adevărat recital. Thuram, Zaire-Emery, Mbappe, Claus, Coman și Fofana au reușit să marcheze în prima repriză, iar Franța a intrat la pauză cu 7-0 avantaj.

Deși păreau că vor „apăsa frâna” datorită rezultatului, francezii nu au oprit asaltul la poarta adversarilor, iar în a doua repriză au mai marcat Rabiot, Coman încă o dată, Dembele, Mbappe și Giroud de câte două ori. Astfel, Franța și-a asigurat calificarea la EURO 2024 cu 21 de puncte obținute în Grupa B, având un golaveraj de 27:1.

Francezii au publicat discursul din vestiar al selecționerului Didier Deschamps pe care l-a ținut la pauză. În ciuda scorului copleșitor, tehnicianul și-a îndemnat fotbaliștii să continue în același ritm.

„Note maxime, băieți, pentru prima repriză. Să facem la fel și în a doua. Să facem lucrurile cât de simplu posibil și orcând putem, să marcăm. Este 7-0, dar nu există limite. Vreau aceeași determinare din partea tuturor. Recordul este 10-0, ca idee. Puteți să îl doborâți. Nu vă rețineți, băieți”, le spune Deschamps jucătorilor săi în discursul postat pe contul oficial de Twitter al naționalei Franței.

????️ "The record is 10-0 - you could smash it!"

Hear Didier Deschamps spurring on Les Bleus to their historic 14-0 win in yesterday's half-time team talk! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Obd8XXv9xX