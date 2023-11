Șocul serii: Franța - Gibraltar 14-0. Calificare în mare stil pentru "Cocoșul galic"

Francezii au primit vizita celor de la Gibraltar pe „Allianz Riviera” din Nice, în a noua rundă din preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania.

Ethan Santos și-a dat autogol în minutul trei, iar francezii au dat startul recitalului. Marcus Thuram a majorat diferența în minutul patru, iar Warren Zaire-Emery a dus scorul la 3-0 în minutul 16.

Santos (Gibraltar) a văzut cartonașul roșu în minutul 18, iar Kylian Mbappe și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 30.

Au urmat trei goluri în trei minute pentru "Cocoșul galic". Jonathan Clauss (minutul 34), Kingsley Coman (minutul 36) și Youssouf Fofana (minutul 37) au închis tabela de marcaj în prima repriză.

În repriza secundă, Adrien Rabiot (minutul 64), Kingsley Coman (minutul 66), Ousmane Dembele (minutul 73), Kylian Mbappe (minutele 75, 82) și Olivier Giroud (minutele 89 și 90+1) au dus scorul la 14-0!

La doar 17 ani, opt luni și 10 zile, Warren Zaire-Emery a debutat pentru naționala Franței. Mai mult, a și înscris în prima repriză și a doborât un record de peste 100 de ani.

Warren Zaïre-Emery scores 15 minutes into his debut to become the youngest ???????? goal scorer in over 100 years but gets injured as well ????

Get well soon ???? pic.twitter.com/4ziqy6w1cY