Caz UNIC in istorie! Echipa din prima liga care-si da IN JUDECATA un fotbalist dupa ce l-a vazut jucand: "E prea slab, ne-a pacalit ca e fotbalist!"

Bernio Verhagen de la Viborg e acuzat de frauda chiar de propriul sau club. Va fi dat in judecata! Verhagen e in arest din motive care n-au legatura cu fotbalul. Ar putea sa-si adauge la cazier si o infractiune unica in istoria jocului. E anchetat pentru ca a pacalit-o pe Viborg, desi n-a jucat niciodata la nivel profesionist.

"Cautam probe. Va dura ceva timp. Pot sa confirm ca Verhagen va fi cercetat pentru frauda", a spus o sursa din cadrul politiei daneze pentru bold.dk.

Verhagen a fost luat de Viborg in baza unor mailuri false trimise de pe un cont al agentiei Stellar Group, care ar fi promis o vanzare rapida a olandezului in China. Conform informatiilor adunate de club dupa ce contractul a fost semnat, Verhagen n-ar fi jucat niciodata fotbal profesionist!

Nu doar Viborg a primit mailuri false de la Stellar Group. Si cluburile Lyngby, Naestved si Hobro s-au aflat in situatii similare.

Bernio Verhagen se afla in arest pana pe 16 decembrie, fiind acuzat de furt, violenta si amenintari, intr-un alt dosar.



Fake football player Bernio Verhagen has been charged with fraud by Danish police after he managed to get a contract at Viborg FF, according to https://t.co/nHftWuTNd1. pic.twitter.com/n5PTT2f9wr