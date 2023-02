Real Madrid a câștigat finala Campionatului Mondial al Cluburilor, contra lui Al Hilal, 5-3. Cele două echipe au fost protagonistele unui meci nebun pe stadionul Moulay Abdallah din Rabat, soldat cu 8 goluri, trei în prima repriză și cinci în actul secund.

Real Madrid, recompensată cu 6 milioane de euro pentru succesul din Campionatul Mondial al Cluburilor

Real Madrid și-a adăugat în conturi 6 milione de euro pentru triumful din Maroc. Fiecare echipă care a luat startul competiției a primit 1 milion de euro, iar câștigătoarea a mai fost recompesată cu 5 milioane de euro.

Finalista Al Hilal a primit 4 milioane de euro, în timp ce Flamengo, care a terminat pe poziția a treia, 3 milioane de euro. Ca poziția a patra, pe care a terminat Al Ahly, să încaseze 2 milioane de euro.

Carlo Ancelotti nu pleacă de la Real Madrid

La finalul partidei, Carlo Ancelotti (63 ani) s-a declarat încântat de prestația elevilor săi și de organizarea întregii competiții. Antrenorul campioanei Spanei și-a exprimat mulțumirea că scopul a fost atins: Real Madrid a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor.

„Suntem foarte bucuroşi să o vedem pe Real Madrid campioană mondială pentru a opta oară (n.r. a cincea oară în formatul actual şi de alte trei ori în vechiul format al competiţiei). Este ceea ce trebuia să facem. Mă bucur că am reuşit un joc bun. Am avut multă calitate în atac, cu Vinicius, Benzema şi Valverde. Ne-am mișcat bine şi am dat dovadă de calitate în ofensivă. Sunt foarte fericit.

Este un titlu important pentru toţi madrilenii şi pentru noi. Va fi un impuls pentru a pregăti bine finalul sezonului, în care avem nevoie de multă încredere. Am avut o atmosferă fantastică la Rabat. Un joc curat, frumos, ne-am respectat foarte mult, cu mulţi fani de-ai noştri în tribune. Suntem încântaţi că am fost aici, ne-am simțit bine şi ne întoarcem acasă cu trofeul, care este cel mai important”, a declarat Carlo Ancelotti la finalul meciului.

Totodată, tehnicianul italian a ținut să lămurească și ultima informație apărută în spațiul media, aceea că ar fi tentat să preia naționala Braziliei. Carlo Ancelotti a mărturisit că vrea să-și ducă angajamentul până la final cu Real Madrid, până în vara lui 2024, și că singura modalitate de a pleca de pe Santiago Bernabeu mai devreme este dacă va fi demis.

„Nu plec de aici decât dacă mă dau afară. Nu a fost nimic adevărat (n.r. – despre speculațiile apărute în presă privind oferta de la naționala Braziliei)”, a spus Carlo Ancelotti.