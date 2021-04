BREAKING NEWS! Suporterii se intorc pe stadioane pentru Euro! Anuntul asteptat de toata lumea! Cati fani pot intra la meciuri

Ministerul Tineretului si Sportului a facut anuntul asteptat de toti fanii fotbalului!

Suporterii se intorc pe stadioane, dupa mai bine de un an de cand totul a fost oprit din cauza pandemiei de coronavirus.

MTS a emis un comunicat prin care anunta ca stadioanele se vor redeschide fanilor, in proportie de 25% din capacitatea Arenei Nationale pentru Campionatul European de Fotbal, care se organizeaza in 12 orase, inclusiv in Bucuresti.

Astfel, 13 000 de persoane pot fi prezente pe Arena Nationala la cele patru meciuri care se vor disputa in Romania.

"Ministerul Tineretului si Sportului marcheaza Ziua internationala a Sportului pentru Dezvoltare si Pace printr-o veste indelung asteptata: meciurile organizate pe teritoriul Romaniei in cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal EURO 2020 se vor defasura cu spectatori in tribune

Prin aprobarea Memorandumul prezentat de Ministerul Tineretului si Sportului in cadrul ultimei sedinte de guvern, Guvernul Romaniei s-a angajat sa adopte legislatia necesara, astfel incat meciurile din cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal Euro 2020 organizate in 2021 pe teritoriul Romaniei sa se poata desfasura cu prezenta in tribune a unui numar maxim de 13.000 de spectatori, reprezentand 25% din capacitatea tribunelor Arenei Nationale.

Decizia Guvernului Romaniei este una justificata, pe fondul angajamentelor asumate de Romania, avand in vedere ca exista riscul excluderii din circuitul EURO, ca urmare a deciziei UEFA ca toate meciurile din cadrul turneului sa se desfasoare cu spectatori, intr-un regim controlat si sigur din punct de vedere al sanatatii fanilor.

Angajamentele asumate de tara noastra au presupus investitii cu impact pe termen lung, care au sprijinit puternic economia, intr-o perioada dificila. Dincolo de impactul economic, impactul asupra fenomenului sportiv, prin stimularea interesului public fata de practicarea sportului si cresterea bazei de selectie pentru sportul de performanta au reprezentat argumente puternice in favoarea acestei decizii, alaturi de experienta acumulata cu prilejul organizarii EURO 2020, care va permite organizarea, pe viitor, a altor evenimente importante, ceea ce va genera beneficii considerabile de imagine, pe termen lung.

Structura Locala de Organizare a EURO 2020 la Bucuresti si Federatia Romana de Fotbal au pregatit un plan de acces al spectatorilor intr-o proportie de 25% din capacitatea Arenei Nationale – locul unde vor fi gazduite cele 4 meciuri atribuite. Pilonii pe care s-a construit acest scenariu sunt:

1. Fiecare spectator va fi testat si/sau verificat in ziua meciului.

2. UEFA nu impune testare individuala, dar a dat ca exemplu planul suplimentar de la Bucuresti, pe care il sustine si la care contribuie financiar.

3. Suporterii straini care si-au pastrat biletele sunt core fans, astfel incat ii intereseaza doar meciurile, nu turismul. Exista, deci, o probabilitate extrem de redusa ca acestia sa stea mai mult de 48h pe teritoriul Romaniei.

4. Nu se creeaza precedent pentru alte evenimente, EURO avand regim special. Este declarat eveniment "de interes public si de importanta nationala" prin HG 1093/2013.

In aceasta forma si cu aceste argumente, planul de acces al publicului in proportie de 25% este deja avizat de UEFA, Institutul National de Sanatate Publica si a intrunit consensul Comitetului Interministerial EURO 2020, la sedinta din 3 martie 2021.

"Aceasta decizie a Guvernului Romaniei vine sa incununeze toate eforturile depuse pana acum de tara noastra, atat din punct de vedere financiar, cat si uman si logistic. Avem sansa istorica de a fi parte a unui eveniment sportiv de anvergura si de a demonstra ca ne putem onora obligatiile la cele mai inalte standarde de organizare si siguranta sanitara. Spectacolul sportiv ramane o mare bucurie pentru noi toti, iar calitatea de organizatori este un motiv de recunoastere a capacitatii noastre in acest sens, deci de mandrie nationala” a declarat Eduard Novak, Ministrul Tineretului si Sportului", se arata in comunicatul MTS.