BREAKING NEWS: Seicii lui PSG, aproape sa cumpere un club cu o istorie URIASA din Europa! Unde vor ajunge sutele de milioane

Qatar Sports Investments, compania de investitii care detine PSG, are intentia de a cumpara Leeds United.

Discutiile dintre seicii de la PSG si oficialii clubului din Yorkshire sunt avansate, cele doua parti fiind foarte aproape sa ajunga la un acord, informeaza ESPN.

Andreea Radrizzani, patronul lui Leeds United este foarte bun prieten cu presdintele echipei pariziene, Nasser al-Khelaifi. Cei doi negociaza tranzactia zilele acestea, sursele spunand ca lucrurile se indreapta intr-o directie pozitiva, dar ca exista probleme din cauza incertitudinii Brexit-lui.

Pretul pentru care Leeds ar urma sa fie cedat nu a fost inca dezvaluit. In 2017, Radrizzani a platit 45 de milioane de euro pentru a prelua controlul deplin la club.

Investitorii qatarezi devin foarte interesati de fotbalul englez, asta datorita sumelor imense ce se pot incasa din drepturile TV ale Premier League, dar si oportunitatilor de marketing pe care le ofera piata.

Leeds United a fost infiintat in 1919, are 3 titluri de campioana a Angliei, o cupa FA si o cupa a Ligii Angliei. De asemenea, clubul din Yorkshire a pierdut finala Cupei Campionilor Europeni in 1975 si a ajuns in semifinalele Champions League in 2001.