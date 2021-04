BREAKING NEWS | Revine fotbalul amator! E voie cu teste rapide inaintea meciurilor, costurile scad enorm! Cum se promoveaza in C

E liber la fotbal in ligile judetene, precum si in competitiile locale de juniori!

Federatia a anuntat ca, in urma ordinului comun ale Ministerelor Tineretului si Sanatatii, Comitetul de Urgenta al FRF a modificat protocolul medical. Astfel, testele obligatorii RT-PCR anti-Covid au fost inlocuite cu cele rapide, mult mai ieftine si mai usor de prelucrat.

Divizia D, care nu s-a reluat pana acum decat in judetul Arad, va putea astfel sa se joace si campionatele vor putea fi desemnate in fiecare judet.

Din C, nu mai cade nicio echipa direct la finalul acestui campionat cu numar-record de participante, 100. Sistemul competitional a fost modificat cu doar 4 etape inainte de finalul sezonului regulat. Cele mai slabe 21 de cluburi au sansa de a mai juca inca doua jocuri de baraj pentru a se mentine in liga a 3-a.



Asociatiile Judetene au la dispozitie o luna pentru desemnarea unei campioane. Echipele rezultate vor disputa baraje in mansa unica, iar castigatoarele vor merge la al doilea baraj impotriva celor mai slabe cluburi din C.