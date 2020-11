BREAKING NEWS: Maradona a fost internat de urgenta! Stirea care face inconjurul lumii

In urma cu putin timp jurnalistii, de la Marca au anuntat ca Diego Armando Maradona a fost internat intr-un spital din La Plata

Dupa cum relateaza sursa citata, Maradona a facut o cerere de internare la clinica Ipensa din La Plata, fara insa a se sti din ce cauze. Singurul lucru care se stie este pana in acest moment este ca Maradona nu are coronavirus si starea sa nu este una grava.

???? ÚLTIMA HORA | Maradona, ingresado en un hospital de La Plata https://t.co/sDB1g5mW64 — MARCA (@marca) November 2, 2020

Din ultimele informatii se pare ca Maradona ar suferi de anemie si va efectua niste analize pentru a se determina daca aceasta are legatura cu starea sa din acest moment.

Fostul mare fotbalist al lui Napoli si al nationalei Argentinei a cerut sa fie dus la spital dupa ce nu s-a simtit foarte bine la aniversarea sa de 60 de ani.

Efortul fizic pe care l-a facut in timpul meciului de vineri al echipei sale, Gimnasia Esgrima La Plata, se pare ca i-au generat lui Maradona aceste probleme.

Medicul lui Maradona, Leopoldo Luque, a declarat pentru El Grafico: "Saptamana aceasta a avut o cadere. Il vom tine in spital pana il optimizam. Starea lui e buna, daca vrea, se opreste si pleaca. Nu va fi transferat nicaieri. Ziua de nastere a fost un factor care a influentat starea lui Diego. Neg categoric o recidiva a vreunei dependente. Altfel, nu m-as afla in clinica asta. Diego este un pacient cu multa presiune in viata sa. Trebuie ajutat".