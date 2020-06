BREAKING NEWS: Decizii ISTORICE anuntate acum cateva minute! Cum se joaca Europa League si Champions League

Comitetul Executiv al UEFA a anuntat cumv a continua sezonul european!

Champions League se muta in Portugalia, la Lisabona! Sferturile, semifinalele si finala vor avea loc in cadrul unui turneu final intre 12 si 23 august! Toate jocurile se vor decide in mansa unica!

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures. Read more ⬇️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020

Europa League isi va tine fazele finale intr-un turneu eliminatoriu similar, care va fi organizat in Germania! Toate partidele din sferturi, semifinale si finala vor fi de asemenea in mansa unica. Jocurile se vor disputa la Dusseldorf, Koln, Duisburg si Gelsenkirchen.



The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures. Read more ⬇️ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 17, 2020