BREAKING NEWS: Prima reactie a lui Hagi dupa anuntul ca ar discuta cu Celtic Glasgow: "Nu exista, nu au nicio baza reala!"

Hagi e de o luna la Glasgow, insa doar in vacanta. Negocierile cu Celtic nu exista!

1:17 Hagi neaga orice discutii cu supercampioana din Scotia. Intr-un comunicat publicat pe pagina Viitorului, clubul pe care il detine, Hagi respinge categoric orice tratative cu Celtic.

23:16 Gheorghe Hagi (55 ani) ar fi aproape de revenirea pe banca tehnica.

Fostul antrenor al lui Viitorul se poate intoarce pe banca tehnica la jumatate de an de cand a decis sa se retraga si s-ar putea lupta chiar cu fiul sau, Ianis Hagi!

Gica Hagi ar fi primit o oferta din partea lui Celtic, rivala lui Rangers in lupta la titlu, anunta Play Sport. Mai mult decat atat, 'Regele' se afla in Scotia, iar motivul vizitei nu ar fi doar fiul sau, Ianis, ci si negocierile cu clubul care are un sezon dezastruos.

Conform sursei citate, negocierile dintre cele doua parti ar fi inceput deja de la finalul anului trecut, iar tehnicianul roman, care ar mai fi primit propuneri din Turcia si Spania, dar si din zona araba, ar urma sa ajunga la o intelegere in perioada urmatoare.

Scotienii ar insista pentru aducerea lui Gica Hagi dupa sezonul dezastruos. Campioana en-titre, care a reusit sa castige 9 titluri consecutive in Scotia, este pe locul 2 in clasament, la 19 puncte distanta de Rangers, iar in meciurile directe au pierdut in fata liderului.

Prezenta constant in grupele europene, Celtic a confirmat sezonul dezastruos cu o clasare pe ultimul loc in grupele Europa League, in urma lui AC Milan, Lille si Sparta Praga.

Sezonul ratat i-a facut pe oficialii scotieni sa ii caute inlocuitor lui Neil Lennon, cel care este pe banca tehnica a lui Celtic din 2019.

Castigatoare a Cupei Campionilor Europeni in 1967 si finalista a aceleiasi competitii doi ani mai tarziu, campioana a ultimilor 9 ani din Scotia are un palmares impresionant: 51 de titluri castigate, 40 de cupe ale Scotiei si 19 Cupe ale Ligii castigate.

Gica Hagi a antrenat cluburi precum Bursaspor, Galatasaray, FC Timisoara, Steaua si Viitorul. La capitolul trofee, 'Regele' a castigat titlul o data cu Viitorul, dar si Cupa si Supercupa Romaniei, si Cupa Turciei in sezonul 2004/05 cu Galatasaray.

Recent, Hagi a declarat ca este pregatit sa revina pe banca tehnica, insa conditiile sale sunt ca oficialii cluburilor interesate sa ii prezinte un proiect de viitor.