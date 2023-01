Brazilienii plângeau lângă sicriul lui Pele, Gianni Infantino zâmbea și făcea selfie-uri! Momentul care a scandalizat planeta + explicația președintelui FIFA: „Am fost onorat!” 

Regele Pele a decedat pe 29 decembrie, la 82 de ani, în urma luptei de peste doi ani pe care a dus-o cu cancerul de colon cu care a fost diagnosticat în 2021. Corpul legendei braziliene a fost depus pe gazonul de pe Vila Belmiro, al lui Santos, clubul în tricoul căruia a scris istorie, astfel încât oamenii să-i poată aduce un ultim omagiu.

Printre personalitățile care au mers să își prezinte condoleanțele s-a aflat și Gianni Infantino, președintele FIFA, care a anunțat că vrea ca fiecare țară să aibă un stadion denumit după legenda Pele. Oficialul FIFA se află însă în centrul scandalului după ce a fost surprins în ipostaze surprinzătoare.

Gianni Infantino făcea selfie-uri lângă sicriul lui Pele

Rudele lui Pele se aflau în jurul sicriului, pe lângă marea de oameni care a stat la coadă pentru a-și lua rămas bun de la brazilian. Familia a optat ca sicriul său să fie deschis, astfel încât oamenii să îl poată vedea pentru ultima dată.

În plină desfășurare a funeraliilor, Gianni Infantino a fost surprins zâmbind și acceptând să facă selife-uri cu diferite persoane aflate lângă sicriul lui Pele. Imaginea a scandalizat lumea, iar pe internet s-a vorbit despre lipsa de respect a președintelui FIFA.

FIFA boss Gianni Infantino appears to take a SELFIE near Pele's open casket https://t.co/2y7PA2y14J — Daily Mail Online (@MailOnline) January 2, 2023

Reacția lui Gianni Infantino

Întrebat despre subiect, președintele FIFA a venit cu precizări în legătură cu situația, dezvăluind că au existat persoane din familia lui Pele care și-au dorit un selfie cu el. Infantino a postat un mesaj pe Instagram.

„Tocmai ce am aterizat din călătoria din Brazilia unde am avut privilegiul de a participa la tributul superb adus lui Pele, ce s-a desfășurat în Vila Belomiro, Santos. Sunt extrem de surprins de informația conform căreia am fost criticat de unele persoane pentru că am făcut un selfie și poze la ceremonia de ieri.

Vreau să clarific că am fost atât onorat cât și recunoscător de faptul că membrii familiei și coechipierii marelui Pele au întrebat dacă aș putea face poze cu ei. Am acceptat imediat, desigur. În cazul selife-ului, coechipierii lui Pele au cerut să facem un selfie împreună, dar nu știau cum. Deci, pentru a-i ajuta, am luat telefonul unuia dintre ei și am făcut poza cu noi toți.

Dacă faptul că am ajutat un coechipier de-ai lui Pele aduce critici, sunt fericit să le primesc și voi continua să ajut unde pot și pe cei care au contribuit la scrierea unor pagini legendare din fotbal. Am foarte mult respect și admirație pentru Pele și pentru ceremonia de ieri, nu aș fi făcut nimic lipsit de respect.

Sper ca cei care au publicat și spus lucruri fără să știe și fără să se informeze să aibă decența și curajul să admită că au greșit să să corecteze ce au spus.

Mai important decât asta, îl vom omagia pe Regele Pele, și cum am avut sugestia modestă ca toate dintre cele 211 Federații să aibă cel puțin un stadion redenumit după el, vom conduce prin puterea exemplului, numit terenul din bazele noastre 'Estadio Pele - FIFA Zurich'. Îmbrățișări și trăiască Regele”, a scris Infantino.