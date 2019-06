Brazilia a distrus Peru cu 5-0 si e in sferturi in Copa America! GOL NEBUN marcat de Firmino. VIDEO

Brazilia se califica in sferturile Copa America din postura de castigatoare a Grupei A, dupa ce a invins Peru cu scorul de 5-0.

Casemiro ('12), Roberto Firmino ('19), Everton Soares ('32), Dani Alves ('53) si Willian Borges da Silva ('90) au adus victoria brazilienilor in fata echipei care elimina Selecao inca din faza grupelor la editia din 2016 a Copa America.

Roberto Firmino a marcat un gol superb care a dus scorul la 2-0 pentru Brazilia. Atacantul brazilian legitimat la Liverpool a sutat din afara careului de 16 metri, a nimerit bara, insa balonul s-a intors la el si, ulterior, Firmino l-a pacalit pe portarul peruan si a trimis mingea in poarta.

